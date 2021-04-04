Video Yaşam Palandöken geçidi ulaşıma açıldı | Video

Palandöken geçidi ulaşıma açıldı | Video

Palandöken geçidi ulaşıma açıldı | Video
04.04.2021 | 12:33

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Palandöken geçidi uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı. Son zamanlarda etkili olan kar ve fırtına nedeniyle Palandöken geçidi ulaşıma kapanmıştı.

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Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı 122. Şube şefliği ve 125. Şube şefliği ekipleri 2 rotatif, 2 greyder, 2 kamyon 1 loder ve 1cisbi ile 12 kişilik ekip aralıksız ve yoğun çalışmalar sonucu yolu ulaşıma açtılar.

Zaman zaman fırtınaya yakalanan ekip yılmadan bir an önce yolu ulaşıma açmaya çalıştılar. Bazen aşırı fırtına olduğunda çalışan ekip iş makinaları içinde fırtınanın dinmesini beklediler.18 gün aradan sonra ulaşıma açılan 2 bin 885 rakımlı palandöken geçidinin yeniden ulaşıma açılması Tekmanlıları sevindirdi. Bu yol kapalı iken Tekmanlılar 160 kilometrelik Hınıs yolunu kullanarak Erzurum'a gidip gelmek zorunda kaldılar. Bu yolun açılması ile 77 kilometre olan yolu kullanmaya başladı.

Vatandaşlar "Devletimiz güçlü bir devlet ülkemizin hemen hemen her yerinde tüneller ile uzakları yakın edip trafik kazalarını azalttılar. İnşallah palandöken tüneline de el atacaklar. Bu tünelin yapılması ile Karadeniz Güneydoğuya bağlanacak hem kaza riski azalacak hem de ulaşım rahatlayıp yol kısalacak" dediler.

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