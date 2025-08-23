Video Yaşam Palandöken Kayak Merkezi'nde çıkan yangında kafe olarak kullanılan alan ve maketlerin tamamı yandı | Video
23.08.2025 | 11:10

Palandöken Kayak Merkezi'nde açık alandan kafe olarak kullanılan alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Palandöken Kayak merkezinde Erzurum'un simge tarihi eserlerinden Üç kümbetler ve Çifte Minareleri medrese maketlerinin bulunduğu ahşap zeminli kafede onarım çalışmaları sırasında oksijen kaynağından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Ber anda tüm alanı saran yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bir saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Yangında kafe olarak kullanılan alan ve maketler tamamen yanarken yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
