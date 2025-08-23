Palandöken Kayak Merkezi'nde çıkan yangında kafe olarak kullanılan alan ve maketlerin tamamı yandı | Video
Palandöken Kayak Merkezi'nde açık alandan kafe olarak kullanılan alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangında kafe olarak kullanılan alan ve maketler tamamen yanarken yangında herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
