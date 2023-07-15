Video Yaşam Palet fabrikasında fırın kazanını 300 metre uçuran patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Palet fabrikasında fırın kazanını 300 metre uçuran patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Palet fabrikasında fırın kazanını 300 metre uçuran patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

15.07.2023 | 12:27

Antalya’nın Aksu ilçesindeki palet fabrikasında meydana gelen ve iş yerindeki fırın kazanını yaklaşık 300 metre uzaktaki seranın içerisine düşüren patlamanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada fabrika, sera ve çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz sebebi henüz belirlenemeyen patlama sebebiyle fırın kazanı ve parçaları, fabrikaya yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seraya düştü. Olay anında şans eseri bölgede kimse bulunmaması faciayı önlerken, naylon sera parçalandı, kazanın parçaları çevreye yayıldı. Patlamanın yaşandığı binada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI
Patlamanın ardından incelemeler devam ederken olay anını güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bölgedeki başka bir işyerinin kamerasına yansıyan görüntü ayda facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. Patlamayla birlikte siyah dumanların yükseldiği fabrikadan kütle halinde fırlayan ve yüzlerce kilo olduğu öğrenilen fırın kazanının yaklaşık 300 metre uçup önce bir binaya çarptığı ardından da sıraya düştüğü görüntüler kayıt altına alındı.

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