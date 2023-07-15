Palet fabrikasında fırın kazanını 300 metre uçuran patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Antalya’nın Aksu ilçesindeki palet fabrikasında meydana gelen ve iş yerindeki fırın kazanını yaklaşık 300 metre uzaktaki seranın içerisine düşüren patlamanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada fabrika, sera ve çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.
GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI
Patlamanın ardından incelemeler devam ederken olay anını güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bölgedeki başka bir işyerinin kamerasına yansıyan görüntü ayda facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. Patlamayla birlikte siyah dumanların yükseldiği fabrikadan kütle halinde fırlayan ve yüzlerce kilo olduğu öğrenilen fırın kazanının yaklaşık 300 metre uçup önce bir binaya çarptığı ardından da sıraya düştüğü görüntüler kayıt altına alındı.
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