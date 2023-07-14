Video Yaşam Palet fabrikasında korkutan patlama! Fırın 300 metre fırladı | Video
Palet fabrikasında korkutan patlama! Fırın 300 metre fırladı | Video

Palet fabrikasında korkutan patlama! Fırın 300 metre fırladı | Video

14.07.2023 | 14:03

Antalya’nın Aksu ilçesindeki palet fabrikasında meydana gelen patlamada, işyerinden fırlayan kazan yaklaşık 300 metre uzakta bulunan bir seranın içerisine düştü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada fabrika, sera ve çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz sebebi henüz belirlenemeyen patlama sebebiyle fırın kazanı ve parçaları fabrikaya yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seranın üzerine düştü. Olay anında şans eseri sirada kimse bulunmazken , naylon sera parçalandı, kazanın parçaları çevreye yayıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda patlamanın yaşandığı binada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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