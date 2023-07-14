Palet fabrikasında korkutan patlama! Fırın 300 metre fırladı | Video
Antalya’nın Aksu ilçesindeki palet fabrikasında meydana gelen patlamada, işyerinden fırlayan kazan yaklaşık 300 metre uzakta bulunan bir seranın içerisine düştü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada fabrika, sera ve çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
00:29
İzmir'de makilik alan yangına havadan ve karadan müdahale | Video 14.07.2023 | 15:07
11:22
06:29
Palet fabrikasında korkutan patlama! Fırın 300 metre fırladı | Video 14.07.2023 | 14:03
01:11
Kavşağı dönemeyen tomruk yüklü kamyon devrildi | Video 14.07.2023 | 14:23
00:15
Ankara’da iki grup tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 14.07.2023 | 13:54
03:58
Elektrik kabloları patladı: Mahalleli karanlığa gömüldü | Video 14.07.2023 | 13:39
06:16
Muhammed Nuh Kasadar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı | Video 14.07.2023 | 13:28
01:30
PKK talimatıyla orman yakan ve onu finanse eden 6 kişi yakalandı | Video 14.07.2023 | 13:28
00:28
Şarampole devrilen otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı | Video 14.07.2023 | 13:28
03:57
Bartın'daki selin geliş anı kamerada | Video 14.07.2023 | 12:35
01:25
Fatih’te 1 kişi kafasından vurularak öldürüldü | Video 14.07.2023 | 13:17
00:29
03:41
Rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi | Video 14.07.2023 | 12:45
03:12
Gazino önündeki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.07.2023 | 12:45
00:29
01:11
Fuhuştan aylık 1 milyon TL kazanç sağlayan 4 şüpheli yakalandı | Video 14.07.2023 | 12:21
01:44
Erzurum'da 7 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyede | Video 14.07.2023 | 12:18
03:12
Gazino önündeki silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.07.2023 | 12:14