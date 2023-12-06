Video Yaşam Palmiye ağacında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video
Palmiye ağacında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video

Palmiye ağacında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video

06.12.2023 | 09:48

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan palmiye ağacında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi Doktorlar Sitesinde meydana geldi. Sitedeki palmiye ağacına kedi tırmandı. Palmiye ağacına tırmanan kedi, çıktığı yerde mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kediyi kurtarırken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Palmiye ağacında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video 00:47
Palmiye ağacında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video 06.12.2023 | 09:48
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde 150 milyon liralık sahte içki operasyonu: 50 gözaltı | Video 02:41
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde 150 milyon liralık sahte içki operasyonu: 50 gözaltı | Video 06.12.2023 | 09:22
Gazze’den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’a getirildi | Video 03:04
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi | Video 06.12.2023 | 09:09
Şarampole uçan otomobil takla attı: 3 yaralı | Video 01:07
Şarampole uçan otomobil takla attı: 3 yaralı | Video 06.12.2023 | 09:00
İzmir’de 41 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video 01:01
İzmir’de 41 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video 06.12.2023 | 09:00
Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor | Video 06:09
Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor | Video 06.12.2023 | 08:57
Hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:04
Hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı | Video 06.12.2023 | 09:00
Siverek’te otomobil ile tır çarpıştı: 4’ü çocuk 9 yaralı | Video 00:59
Siverek’te otomobil ile tır çarpıştı: 4’ü çocuk 9 yaralı | Video 06.12.2023 | 09:00
İzmir’de 41 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:01
İzmir’de 41 düzensiz göçmen yakalandı | Video 06.12.2023 | 08:57
Esra Erol’da çocuklarını bırakıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Kayıp Dilan: Babam beni değil altınlarımı istiyor! 27:54
Esra Erol’da çocuklarını bırakıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Kayıp Dilan: Babam beni değil altınlarımı istiyor! 05.12.2023 | 18:54
DKMP’nin fotokapanlarına vaşak yakalandı 00:30
DKMP’nin fotokapanlarına vaşak yakalandı 05.12.2023 | 18:37
Voleybol turnuvasında saha karıştı, iki grup birbirine girdi 02:27
Voleybol turnuvasında saha karıştı, iki grup birbirine girdi 05.12.2023 | 18:37
9 katlı Güneş Apartmanı saniyeler içerisinde yıkıldı 07:00
9 katlı Güneş Apartmanı saniyeler içerisinde yıkıldı 05.12.2023 | 17:42
Ağır hasarlı binanın 6’ncı katına çıkan genç polisi alarma geçirdi | Video 01:48
Ağır hasarlı binanın 6’ncı katına çıkan genç polisi alarma geçirdi | Video 05.12.2023 | 16:48
Durduk yere kediye keserle saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:26
Durduk yere kediye keserle saldırdı! O anlar kamerada | Video 05.12.2023 | 16:49
İzmir’de 16 ayrı kaçakçılık operasyonunda 24 şüpheliye işlem yapıldı | Video 00:55
İzmir'de 16 ayrı kaçakçılık operasyonunda 24 şüpheliye işlem yapıldı | Video 05.12.2023 | 16:37
Ordu’da ehliyetsiz sürücü polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı | Video 00:41
Ordu’da ehliyetsiz sürücü polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı | Video 05.12.2023 | 16:18
Yiyecek arayan tilkiyi köpek mamasıyla besledi | Video 00:55
Yiyecek arayan tilkiyi köpek mamasıyla besledi | Video 05.12.2023 | 15:48
Çiğ köfteciye torpil atan çocukları alıkoyan şahıslara hapis | Video 00:31
Çiğ köfteciye torpil atan çocukları alıkoyan şahıslara hapis | Video 05.12.2023 | 15:46
2 gaspçı, 1800 saatlik görüntü incelenerek yakalandı | Video 01:40
2 gaspçı, 1800 saatlik görüntü incelenerek yakalandı | Video 05.12.2023 | 15:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA