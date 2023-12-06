Palmiye ağacında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video
Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan palmiye ağacında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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