Palmiyeye çarpan Alman sürücünün yalanını güvenlik kameraları ortaya çıkardı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Alman sürücünün kullandığı otomobil, palmiye ağacına çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Alman sürücü kendisine başka bir aracın arkadan çarptığını ileri sürerek, araç kiralama yetkilileriyle tartıştı.
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