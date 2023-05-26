Video Yaşam Palmiyeye çarpan Alman sürücünün yalanını güvenlik kameraları ortaya çıkardı | Video
Palmiyeye çarpan Alman sürücünün yalanını güvenlik kameraları ortaya çıkardı | Video

Palmiyeye çarpan Alman sürücünün yalanını güvenlik kameraları ortaya çıkardı | Video

26.05.2023 | 10:53

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Alman sürücünün kullandığı otomobil, palmiye ağacına çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Alman sürücü kendisine başka bir aracın arkadan çarptığını ileri sürerek, araç kiralama yetkilileriyle tartıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Sorgun Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Alman vatandaşı Angelo Büchel'in kullandığı kiralık otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarptı. Kazada kimsenin burnu kanamazken, kazayı duyarak olay yerine gelen araç kiralama firması yetkilileri ile Alman sürücü arasında tartışma yaşandı. Alman sürücü, kendisini bir aracın sıkıştırdığını, arkadan çarpması sonucu kendisinin de palmiyeye çarptığını iddia ederken, araç kiralama firması yetkilileri güvenlik kamerası görüntülerinde böyle bir şeyin olmadığını belirttiler.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da yaşlı kadına ilaçlı kağıtla gasp! Şüphelilere otoyolda operasyon kamerada | Video 02:03
İstanbul’da yaşlı kadına ilaçlı kağıtla gasp! Şüphelilere otoyolda operasyon kamerada | Video 26.05.2023 | 11:12
PKK elebaşının korumasının yakalandığı operasyonda 24 kişi adliyede | Video 03:49
PKK elebaşının korumasının yakalandığı operasyonda 24 kişi adliyede | Video 26.05.2023 | 10:53
Palmiyeye çarpan Alman sürücünün yalanını güvenlik kameraları ortaya çıkardı | Video 01:10
Palmiyeye çarpan Alman sürücünün yalanını güvenlik kameraları ortaya çıkardı | Video 26.05.2023 | 10:53
Kayseri’de minibüs yaşlı kadına böyle çarptı | Video 01:37
Kayseri'de minibüs yaşlı kadına böyle çarptı | Video 26.05.2023 | 10:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 04:50
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 26.05.2023 | 10:46
Müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak para çeken 2 dolandırıcı yakalandı | Video 00:18
Müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak para çeken 2 dolandırıcı yakalandı | Video 26.05.2023 | 10:32
Malatya’da 3 kilo 830 gr metamfetamin ele geçirildi | Video 00:30
Malatya’da 3 kilo 830 gr metamfetamin ele geçirildi | Video 26.05.2023 | 10:20
Müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak para çeken 2 dolandırıcı yakalandı | Video 00:18
Müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak para çeken 2 dolandırıcı yakalandı | Video 26.05.2023 | 10:14
Kaçak silah operasyonunda 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video 01:30
Kaçak silah operasyonunda 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video 26.05.2023 | 10:08
Sanayi sitesindeki işyerinde yangın çıktı: 3 araç yandı, 1 kişi yaralandı | Video 02:02
Sanayi sitesindeki işyerinde yangın çıktı: 3 araç yandı, 1 kişi yaralandı | Video 26.05.2023 | 10:01
Kaldırımda yürüyen vatandaş, kendisine çarpan aracın altında kaldı | Video 00:52
Kaldırımda yürüyen vatandaş, kendisine çarpan aracın altında kaldı | Video 26.05.2023 | 09:59
Adana’da torbacı operasyonu: 5 tutuklu | Video 00:50
Adana'da torbacı operasyonu: 5 tutuklu | Video 26.05.2023 | 09:59
Kağıthane’de açık kalan damper yaya üst geçidine çarptı | Video 02:49
Kağıthane'de açık kalan damper yaya üst geçidine çarptı | Video 26.05.2023 | 09:44
Adana’da 10 milyonluk “Sazan Sarmalı” operasyonu: 6 tutuklama | Video 00:55
Adana'da 10 milyonluk “Sazan Sarmalı” operasyonu: 6 tutuklama | Video 26.05.2023 | 09:52
Jandarma deprem nedeniyle sahipsiz kalan hayvanları besledi | Video 00:59
Jandarma deprem nedeniyle sahipsiz kalan hayvanları besledi | Video 26.05.2023 | 09:33
Restoranda silahlı kavga: 2 yaralı | Video 02:03
Restoranda silahlı kavga: 2 yaralı | Video 26.05.2023 | 08:49
Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 5 yaralı | Video 02:28
Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 5 yaralı | Video 26.05.2023 | 08:49
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi | Video 01:39
Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi | Video 26.05.2023 | 08:52
AK Parti’den 28 Mayıs için yeni reklam filmi: Bir oy Türkiye Yüzyılı’nı müjdeler | Video 01:44
AK Parti'den 28 Mayıs için yeni reklam filmi: Bir oy Türkiye Yüzyılı’nı müjdeler | Video 25.05.2023 | 22:58
Son Dakika: İstinye’deki AVM’de yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi! | Video 00:10
Son Dakika: İstinye'deki AVM'de yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi! | Video 25.05.2023 | 17:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA