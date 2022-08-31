Palyaço kılığında önce balon dağıttı sonra para topladı | Video

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Fatih’te palyaço kılığına giren bir kişi ile yanındaki kişilerin engelli vatandaşlar ve sokak hayvanlarına yardım amaçlı olduğu belirterek vatandaşlardan para topladığı iddia edildi. Şahıslar “Belgeniz var mı?” sorusuna ise, “Belgeye gerek yok ki, biz bunu insanlık namına yapıyoruz” şeklinde cevap verdi.
"BELGEYE GEREK YOK Kİ, BİZ BUNU İNSANLIK NAMINA YAPIYORUZ"
Gruptaki kişilerden biri ise, "38 ülkeyi gezdik. Allah nasip ederse 100-120 ülke daha gezeceğiz. Belgeye gerek yok ki, biz bunu insanlık namına yapıyoruz" dedi.