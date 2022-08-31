Video Yaşam Palyaço kılığında önce balon dağıttı sonra para topladı | Video
Palyaço kılığında önce balon dağıttı sonra para topladı | Video

Palyaço kılığında önce balon dağıttı sonra para topladı | Video

31.08.2022 | 11:26

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Fatih’te palyaço kılığına giren bir kişi ile yanındaki kişilerin engelli vatandaşlar ve sokak hayvanlarına yardım amaçlı olduğu belirterek vatandaşlardan para topladığı iddia edildi. Şahıslar “Belgeniz var mı?” sorusuna ise, “Belgeye gerek yok ki, biz bunu insanlık namına yapıyoruz” şeklinde cevap verdi.

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Fatih Kocamustafapaşa'da bir grup, iddiaya göre kendilerini "Engelli vatandaşlara ve sokak hayvanlarına yardım topluyoruz, sosyal bir kuruluşuz" diye tanıtarak para topladı. Gruptan bir kişi palyaço kılığına girerken, yabancı uyruklu 2 kişi ise yerel kıyafetleri ile sokakta dolaştı. Edinilen bilgiye göre palyaço kılığındaki kişi çocukların ve ailelerin yanına giderek balonlar şişirip verdikten sonra insanlardan engelli vatandaşlar ve sokak hayvanları için para istedi.

"BELGEYE GEREK YOK Kİ, BİZ BUNU İNSANLIK NAMINA YAPIYORUZ"
Gruptaki kişilerden biri ise, "38 ülkeyi gezdik. Allah nasip ederse 100-120 ülke daha gezeceğiz. Belgeye gerek yok ki, biz bunu insanlık namına yapıyoruz" dedi.

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