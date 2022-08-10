Panelvan aracın çarptığı yaya yaşlı adam yaralandı... O anlar kamerada | Video

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Tekirdağ Çorlu’da kapalı kasa panelvan minibüsün çarptığı yaya yaşlı adam yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
Yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı kameraya yansırken, sık sık kazaların yaşandığı yol ayrımına önlem alınmaması ise tepki çekiyor.