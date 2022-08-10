Video Yaşam Panelvan aracın çarptığı yaya yaşlı adam yaralandı... O anlar kamerada | Video
Panelvan aracın çarptığı yaya yaşlı adam yaralandı... O anlar kamerada | Video

Panelvan aracın çarptığı yaya yaşlı adam yaralandı... O anlar kamerada | Video

10.08.2022 | 09:52

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Tekirdağ Çorlu’da kapalı kasa panelvan minibüsün çarptığı yaya yaşlı adam yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak girişinde meydana geldi. Şinasi Kurşun Caddesi'nden Bağlariçi 3. sokağa giriş yapan kapalı kasa panelvan araç, karşıdan karşıya geçen yaya vatandaşa çarptı.

Yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı kameraya yansırken, sık sık kazaların yaşandığı yol ayrımına önlem alınmaması ise tepki çekiyor.

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