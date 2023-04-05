Video Yaşam Panelvan direğe çarptı: Sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı! | Video
Panelvan direğe çarptı: Sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı! | Video

Panelvan direğe çarptı: Sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı! | Video

05.04.2023 | 14:07

Çorum’un Osmancık ilçesinde arı yüklü panelvan aracın kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması neticesinde sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Kaza sırasında araçta bulunan köpek ise sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı.

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Kaza, Osmancık ilçesi Terminal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar arıcılık yapan Azmi Çakır (60) yönetimindeki arı yüklü panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan Azmi Çakır yaralandı.

SAHİBİNİ, KURTARILINCAYA KADAR YALNIZ BIRAKMADI
Araç içerisinde bulunan bir köpek ile 6 yavrusu da kazadan yara almadan kurtuldu. Sahibinin araçta sıkıştığını gören köpek kaza yerinden bir an olsun ayrılmadı. Sahibinin yanına gitmeye çalışan köpeği ekipler sakinleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde araç içinden çıkarılan yaralı sürücü, Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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