Panelvan direğe çarptı: Sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı! | Video
Çorum’un Osmancık ilçesinde arı yüklü panelvan aracın kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpması neticesinde sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Kaza sırasında araçta bulunan köpek ise sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı.
SAHİBİNİ, KURTARILINCAYA KADAR YALNIZ BIRAKMADI
Araç içerisinde bulunan bir köpek ile 6 yavrusu da kazadan yara almadan kurtuldu. Sahibinin araçta sıkıştığını gören köpek kaza yerinden bir an olsun ayrılmadı. Sahibinin yanına gitmeye çalışan köpeği ekipler sakinleştirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde araç içinden çıkarılan yaralı sürücü, Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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