Panik butonuna bastı, bütün taksicileri peşine taktı; gerçek sonra ortaya çıktı!

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İstanbul’da bir taksici yanlışlıkla panik butonuna basınca, megakentteki onlarca taksiciyi ve polisi peşine taktı. Taksiciyi bulan polis ekipleri, olayın sahte olduğu anlayınca da sürücüye cezai işlem uyguladı.
İstanbul'da 12 Kasım günü saat 03.00 sıralarında taksi ile çalışan taksi şoförü Caner U. meslektaşları ile aralarında kullandıkları haberleşme uygulaması üzerinden panik butonuna basınca, megakentteki onlarca taksici ve polisi peşine taktı. Arnavutköy-Hacımaşlı Caddesi üzerinde bulunan taksici gaspa uğradığını iddia edince polis de konuyla ilgili inceleme başlattı. Taksici polis ekiplerine aracına 3 kişinin bindiğini ve ormanlık alana doğru sürmesini istediklerini beyan etti.
Taksicinin hareketlerinden şüphelenen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, araç içi kamerası ve mobese görüntülerini inceleyince gerçeği ortaya çıktı. Taksicinin bahsettiği saatlerde aracında kimsenin olmadığını ve tek başına alkol aldığı görüldü.
Tekrar ifadesi alınan taksici Caner U. yanlışlıkla panik butonuna bastığını, onlarca taksici arkadaşının toplanması dayak yeme korkusuyla yalanını sürdürdüğünü itiraf etti. Taksi şoförü Caner U.'ya "suç uydurma" maddesinden işlem yapıldı.