Pantolonun beline gizlenen uyuşturucuyu 'Su' yakaladı | Video

Nevşehir’de emniyetin uyuşturucu çalışmasına katılan narkotik köpeği Su, araçta ve sürücüsünün kıyafetinde saklanan uyuşturucuyu tespit etti. Uyuşturucu taciri tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde tacirlerine yönelik çalışma yaptı.

Narkotik köpeği Su ile bir araçta ve sürücüsünde yapılan aramada, sürücünün kıyafetinin yakasında gizlediği 15 parça satışa hazır halde toplam 43,02 gram metamfetamin, 2 parça satışa hazır halde toplam 1.02 gram plaka esrar, 1 adet ecstasy hap, 1 adet çalışır durumda hassas terazi, 1880 TL para ele geçirildi.

Şahsın Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ikametinde yapılan aramada ise, 0,38 gram esrar, 2 parça halinde 1,01 metamfetamin ele geçirildi.

Sürücü ve yanında bulunan Afganistan uyruklu N.H. ve A.İ. gözaltına alındı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.