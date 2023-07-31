Papağanla sahibinin dostluğu görenleri şaşırtıyor | Video
Zonguldak’ta 29 yaşındaki Mertcan Aydım'ın ‘Limon’ isimli papağanı; beraber yolculuk yapıyor, pikniğe gidiyor, lunaparkta eğleniyor. Aydım, papağanıyla eğlenirken görenleri adeta şaşırtıyor.
Lunapark, sahil kenarları ve ormanlık alanlarda gezmeyi seven 'Limon' isimli papağanı gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşarken, papağana yoğun ilgi gösterdi. Mertcan Aydın, "10 yıl önce Karabük'ten sahiplendiğim Limon adlı papağanın bakımını üstlenmekteyim. Baba 20-25 günlükken geldi. Şuanda 10 yaşına geldi. Ona sevgi gösteriyorum, o da karşılığı bana dışarıda kaçmayarak gösteriyor. Aile tarafından ilk önce istenmedi ama sonra sevgi kaynağı oldu. Lunaparka, deniz kenarlarına ve ormanlık alana gitmeye bayılır. Onun dışında arabayla benle birlikte gezmeye bayılır. Günün yarısından çoğunu beraber geçiyoruz. Ben olmadığı zaman strese giriyor. Annesi ile babasını Karabük'te başka birileri sahiplendiği için tek yavru olarak bana kaldı. Beraber yaşamınızı devam ettiriyoruz. Lunaparkta salıncak çok seviyor. Ormanlık bölgelere geldiğimiz de kaçmadığı için insanlar şaşkınlık yaşıyor. 10 senedir ben ona baktığımdan dolayı karşılıklı sevgi var. Bir kez ben yokken ormanlık alanda kaçıp gitti ben oraya gelince tekrar geri geldi. Birde 4-5 yaşındayken ben yokken yine kaçtı, sonra ben gelince evi etrafında dolaşarak tekrar omzuma kondu" dedi.
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