Video Yaşam Para istediği adamdan 'ret' cevabı alınca ayağından vurdu | Video
Para istediği adamdan 'ret' cevabı alınca ayağından vurdu | Video

Para istediği adamdan 'ret' cevabı alınca ayağından vurdu | Video

07.02.2024 | 10:03

DÜZCE'de alışverişten dönen Ali M., yolunu kesip para isteğini reddettiği Ersin İ. tarafındantabancayla ayağından vuruldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, öğle saatlerinde Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alışverişten dönen Ali M.'nin önüne çıkan Ersin İ. para istedi. Ret cevabı alan Ersin İ. belinden tabancayı çıkartarak Ali M.'yi ayağından vurdu. Yaralanan Ali M. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Ersin İ.'nin ayağından vurarak yaraladığı Ali M.'yi tanımadığı öğrenildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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