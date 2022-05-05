Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar! O zanlılar yakalandı | Video
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Adana polisi başkasının sosyal medya hesabını çalıp, arkadaşlarına para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdığı öne sürülen 5 zanlıyı yakaladı.