Video Yaşam Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar! O zanlılar yakalandı | Video
Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar! O zanlılar yakalandı | Video

Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar! O zanlılar yakalandı | Video

05.05.2022 | 09:51

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Adana polisi başkasının sosyal medya hesabını çalıp, arkadaşlarına para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdığı öne sürülen 5 zanlıyı yakaladı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bir vatandaş gelerek sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan arkadaşının para kazandırma vaadinde bulunup bir hesaba para yatırdığını ancak daha sonra iletişimin kesildiği ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine harekete geçen polis o şahsın sosyal medya hesabının çalındığını ve çalınan hesapta arkadaş olarak ekli bir çok kişinin de para kazandırma vaadiyle dolandırıldığını belirledi. Polis yaptığı çalışmada 5 kişilik dolandırıcılık şebekesi olduğunu liderliğini de B.P.'nin yaptığını aynı yöntemle 4 vatandaşın 257 bin lirasını dolandırdığını tespit etti. Polis bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 5 zanlı da yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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