Para üstünü çalan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı | Video

Karabük’te bir markette alışveriş yapan müşterinin artan para üstünü alan yaşlı kadın güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir markette alışveriş yapan bir kadın aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya geldi. Kasiyere 100 TL veren kadın müşteri, satın aldığı ürünleri poşete koymak için aldığı para üstünü kenara bıraktı. Daha sonra kenara bıraktığı paranın tamamını aldığını zanneden kadın 50 TL'yi kasada unutarak marketten ayrıldı.

Arkadan gelen başka bir yaşlı kadın, unutulan 50 TL'yi fark ettirmeden eline alıp çantasına koydu. O anlar marketin güvenlik kamerasına an be an kaydedildi.

HABERİ YOKMUŞ GİBİ DAVRANDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde para üstünü unutan kadın, 20 saniye sonra parasının eksik olduğunu fark edince geri döndüğü görülüyor. Sağına soluna bakınan kadın düşürdüğünü zannettiği parasını bulamayıp olay yerinden ayrılırken, yaşlı kadının hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranması dikkat çekti.