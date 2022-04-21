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OTOMATİK OYNAT
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Paraları havaya atmıştı! Gözaltına alındı | Video 21.04.2022 | 15:18
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Kayseri'de sahte plaka imalathanesine operasyon | Video 21.04.2022 | 15:11
03:37
Taksim'de bu kez turistler taksicilerle pazarlık yaptı | Video 21.04.2022 | 13:28
05:35
02:45
Bahçelievler'de zincirleme trafik kazası kamerada | Video 21.04.2022 | 14:21
02:47
Plakasını boyayıp değiştirdi, polis ekipleri bile şaşırdı | Video 21.04.2022 | 14:21
01:07
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Şişli'de çalıştığı rezidanstaki daireyi soyan şahıs kamerada | Video 21.04.2022 | 14:21
05:49
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Beykoz'da İETT otobüsü kazası | Video 21.04.2022 | 13:19
01:37
05:55
İstanbul merkezli kargo vurgunu: 30 milyon TL dolandırdılar | Video 21.04.2022 | 12:08
03:19
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Lüks sitede 200 bin TL’lik soygun kamerada | Video 21.04.2022 | 12:33
07:21
Azeri iş adamına 20 milyonluk kripto şoku | Video 21.04.2022 | 12:26
02:19
Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor | Video 21.04.2022 | 12:31
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Adıyaman'da terör operasyonu | Video 21.04.2022 | 12:08
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 21 Nisan 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 21.04.2022 | 10:46
İstanbul’da Türk Lirası’nı aşağılar nitelikte görüntüler çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Pakistan uyruklu kaçak göçmen gözaltına alındı.