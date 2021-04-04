Paramotorla uçarken yere çakıldı

Denizli'nin beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, paramotorla uçuş yapan Kemal Oturak (32), yere yakın olduğu sırada manevra yaparken zemine çakıldı. Kazada, bacağı kırılan Oturak'ın çakılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

Pamukkale travertenleri üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında paramotorla uçuş yapan Kemal Oturak, yere yakın uçtuğu sırada manevra yaparken, kanadın kapanması sonucu çakıldı. Kazada, bacağı kırılan Oturak, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Kemal Oturak'ın çakılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Oturak'ın paramotorla uçtuğu sırada yere çakıldıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendiği, çevredekilerin de yardıma koştuğu görülüyor.