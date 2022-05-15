Video Yaşam Paraşütçüler gökyüzünü Türk bayraklarıyla süsledi | Video
Paraşütçüler gökyüzünü Türk bayraklarıyla süsledi | Video

Paraşütçüler gökyüzünü Türk bayraklarıyla süsledi | Video

15.05.2022 | 09:36

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Samsun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde 19 paraşütçü gökyüzünde Türk bayrağı açtı, renkli görüntüler ortaya çıktı.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları heyecanı Samsun'da erken başladı. Milli Mücadele'nin başladığı kent olan Samsun'da her yıl 19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor. Canik ilçesi Gültepe mevkisinde toplanan Samsun Yamaç Paraşütü Kulübü sporcuları ile Çorum'dan gelen paraşütçüler Milli Mücadele'nin 103. yılı etkinlikleri çerçevesinde uçuş gerçekleştirdi. Bayram havasında gerçekleşen uçuşlarda sporcular gökyüzünde Türk bayrağı açtı. Samsun semaları Türk bayrağı ile süslendi.

"BURADA ŞENLİK HAVASINDA BİR ORTAM OLUŞTU"
Samsun'da yamaç paraşütü yapan Mustafa Yılmaz, "Uzun zamandır 19 Mayıs etkinliğini Samsun'da yapmayı planlıyorduk fakat genelde hava durumu uygun olmuyordu. Bu sene şanslıyız. Projemizde 19 yamaç paraşütçü 19 Mayıs etkinlikleri için toplandık. Burada şenlik havasında bir ortam oluştu. Herkeste bir bayram coşkusu var. Uçuşlarımızda bayraklı oluyor. Farklı yerlerden arkadaşlarımız bunun için geldi. Bayram tadında bir etkinlik yaptık" dedi.

SAMSUN SEMALARINI SÜSLEDİK
Samsun Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı Sedat Kurt, "Samsun Havacılık Kulübü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hava Sporları Federasyonu ile birlikte 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde 19 bayrak havada uçuş yaptık. Samsun semalarını süsledik" diye konuştu.

"GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Onur Tamer Ekmenci, "Bu işi hobi olarak gerçekleştiriyorum. Bu kulübümüzü 19 pilot ve 19 bayrak etkinliği vardı. Elimizden geldiğince gökyüzünü süslemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"HEM SPOR YAPIYORUZ HEM DE AİLE BİRLİĞİ SAĞLIYORUZ"
Kayseri'de düzenlenen yamaç paraşütü yarışmasında kadınlar klasmanında üçüncü olarak Samsun'un tarihinde yamaç paraşütü alanında ilk madalyayı getiren Elif Gülşah Keskin, "Kadınların da bu tür yarışmalara katılmaları gerekiyor. Buradaki etkinlikte aile gibiyiz. Biz burada hem spor yapıyoruz hem de aile birliği sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

SADECE 19 MAYIS'TA DEĞİL NEREDEYSE 1 AY OLACAK ŞEKİLDE KUTLUYORUZ
Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise, "Bundan 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının farkındalığı oluşturmak adına paraşütçü kardeşlerimizle beraber bir uçuş gerçekleştirdik. Hava da bugün müsaitti. Güzel de oldu. Biz 19 Mayıs'ı sadece 19 Mayıs'ta değil neredeyse 1 ay olacak şekilde kutluyoruz. Yamaç paraşütünün gençler tarafından ilgiyle izlenmesi gereken bir spor olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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