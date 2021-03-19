Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldığı anlar kamerada | Video

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan vatandaş, havada paraşütün kapanması sonrasında, üzerine düştüğü 15 metre yükseklikteki ağacın tepesinde mahsur kaldı. JAK timleri tarafından kurtarılan vatandaşın paraşütle düşme anı ise aksiyon kamerasına yansıdı.