Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldığı anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
00:24
İş yerinin camını taşla kırarak cep telefonlarını çaldı | Video 19.03.2021 | 17:35
06:33
00:27
Çiftlikten kaçan atlar, dört nala böyle koşturdu | Video 19.03.2021 | 15:01
03:04
Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti | Video 19.03.2021 | 15:32
01:08
Alışveriş merkezini dumanlar kapladı | Video 19.03.2021 | 15:49
00:29
Muğla'da amatör balıkçılara fok balığı sürprizi kamerada | Video 19.03.2021 | 15:42
04:35
05:39
00:34
Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi | Video 19.03.2021 | 14:26
00:32
03:06
03:36
Sahiplendikleri oğlağa bebek gibi bakıyorlar | Video 19.03.2021 | 11:35
01:35
00:43
Jenaratör hırsızları yakalandı | Video 19.03.2021 | 12:10
03:06
01:13
Kayseri'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çeteye baskın | Video 19.03.2021 | 11:45
07:09
15:22
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan vatandaş, havada paraşütün kapanması sonrasında, üzerine düştüğü 15 metre yükseklikteki ağacın tepesinde mahsur kaldı. JAK timleri tarafından kurtarılan vatandaşın paraşütle düşme anı ise aksiyon kamerasına yansıdı.