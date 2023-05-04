Video Yaşam Paravan Şebekesi’nin iki milyonluk vurgunu… Operasyonla çökertildi | Video
Paravan Şebekesi’nin iki milyonluk vurgunu… Operasyonla çökertildi | Video

Paravan Şebekesi’nin iki milyonluk vurgunu… Operasyonla çökertildi | Video

04.05.2023 | 10:36

Paravan şirketler kurarak iki milyon liralık vurgun yapan şebeke, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla çökertildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ekonomik Suçlar Büro Amirliği Polisleri; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetmek Veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına karışan bir şebekeye operasyon düzenledi. İddialara göre şebeke üyeleri; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ünvanlı firmadan paravan şirketler kurarak "Kurumsal Abonelik Sözleşmesi" adı altında 254 adet cep telefonu temin etti ve cep telefonlarını kargo şirketleri aracılığıyla teslim aldıktan sonra ödemeleri yapmadı. Paravan şirketler daha sonra yabancı uyruklu kişilerin üzerine devir edildi. Şebeke üyelerinin müşteki Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. firmasını 2019-2020 yıllarının arasında yaklaşık iki milyon lira zarara uğrattıkları saptandı. Operasyon yapılan dokuz kişilik şebekenin altı üyesi yakalandı. 1'i yurt dışına kaçtığı saptanan diğer üç şebeke üyesini yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Paravan Şebekesi’nin iki milyonluk vurgunu… Operasyonla çökertildi | Video 00:46
Paravan Şebekesi’nin iki milyonluk vurgunu… Operasyonla çökertildi | Video 04.05.2023 | 10:36
Çanakkale Ruhu Sındırgı’ya taşındı | Video 04:03
Çanakkale Ruhu Sındırgı’ya taşındı | Video 04.05.2023 | 09:40
Sosyal medyada tanıştıkları kadınları çağırıp gasbettiler | Video 01:15
Sosyal medyada tanıştıkları kadınları çağırıp gasbettiler | Video 04.05.2023 | 10:00
Diyarbakır’da son fön operasyonu | Video 00:52
Diyarbakır’da "son fön" operasyonu | Video 04.05.2023 | 10:03
Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı… | Video 00:31
Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı… | Video 04.05.2023 | 10:03
Diyarbakır’da 194 aile konteyner kente yerleştirildi | Video 03:12
Diyarbakır’da 194 aile konteyner kente yerleştirildi | Video 04.05.2023 | 09:35
Liselilerin görme engelliler için tasarladığı ‘Konuşan Fırın’ TEKNOFEST’te ikinci oldu | Video 02:54
Liselilerin görme engelliler için tasarladığı ‘Konuşan Fırın’ TEKNOFEST’te ikinci oldu | Video 04.05.2023 | 09:06
Ayakkabı mağazasında uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:39
Ayakkabı mağazasında uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 04.05.2023 | 09:01
Cenazeyi defnettiler, mezarlık çıkışı kabusu yaşadılar: 6 yaralı | Video 01:04
Cenazeyi defnettiler, mezarlık çıkışı kabusu yaşadılar: 6 yaralı | Video 04.05.2023 | 08:51
Parkur bitişini kaçırıp kaybolan 4 rafting sporcusu Melen Barajı’nda bulundu | Video 00:18
Parkur bitişini kaçırıp kaybolan 4 rafting sporcusu Melen Barajı'nda bulundu | Video 04.05.2023 | 08:50
Aylar önce kurşunlanan oto galeride, bu sefer de lüks otomobiller alev alev yandı | Video 04:02
Aylar önce kurşunlanan oto galeride, bu sefer de lüks otomobiller alev alev yandı | Video 04.05.2023 | 08:27
Kartal’da mobilya atölyesi alev alev yandı | Video 04:21
Kartal’da mobilya atölyesi alev alev yandı | Video 04.05.2023 | 08:17
Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 01:43
Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 04.05.2023 | 08:17
Demir kapıya çarpan ticari araç ikiye bölündü, 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:22
Demir kapıya çarpan ticari araç ikiye bölündü, 2 ölü, 1 yaralı | Video 04.05.2023 | 08:17
Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı | Video 00:38
Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı | Video 04.05.2023 | 00:55
Rus dağcılar Süphan Dağı’na zirve yapmadan dönmek zorunda kaldı | Video 03:26
Rus dağcılar Süphan Dağı’na zirve yapmadan dönmek zorunda kaldı | Video 03.05.2023 | 19:09
Cinnet getiren cani anne, 2 aylık bebeğini 6’ncı kattan atarak öldürdü | Video 01:10
Cinnet getiren cani anne, 2 aylık bebeğini 6'ncı kattan atarak öldürdü | Video 03.05.2023 | 15:58
Iğdır’da oluşan hortum korkuya neden oldu | Video 00:16
Iğdır'da oluşan hortum korkuya neden oldu | Video 03.05.2023 | 15:58
2 gündür haber alınamayan kadının cansız bedeni elbise dolabından çıktı | Video 01:20
2 gündür haber alınamayan kadının cansız bedeni elbise dolabından çıktı | Video 03.05.2023 | 15:58
Antalya’da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi | Video 01:27
Antalya'da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi | Video 03.05.2023 | 15:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA