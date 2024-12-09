Video Yaşam Parfüm çaldı, beyzbol sopasıyla dayak yedi | Video
Parfüm çaldı, beyzbol sopasıyla dayak yedi | Video

Parfüm çaldı, beyzbol sopasıyla dayak yedi | Video

09.12.2024 | 16:35

İstanbul Esenyurt’ta bir aktardan parfüm çalan adam, işyeri sahibinin beyzbol sopalı müdahalesiyle karşılaştı. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran hırsız kaçarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. 00.00 sıralarında kapanmak üzere olan bir aktara gelen adam, etrafta dolaşarak ürünlere bakmaya başladı. O sırada gözüne kestirdiği parfümü cebine atan hırsız, saniyeler içerisinde işyeri sahibinin beyzbol sopalı müdahalesiyle karşılaştı. İşyeri sahibi saniyeler içerisinde parfüm çalan şahsa onlarca defa beyzbol sopasıyla vururken, neye uğradığını şaşıran adam kaçmaya başladı. Bir süre daha devam eden kovalamacanın ardından hırsız kayıplara karışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Yaşanan olay anlarını anlatan bir esnaf ise, "Bir ses duydun, tartışma çıktığını sanarak içeriye girdim. İşyeri sahibi o sırada hırsızı beyzbol sopasıyla dövüyordu. Adam kaçmaya çalıştı ama hala dövüyordu, zaten biz yetişene kadar kaçtılar. Aktardan parfüm çalmışlar, civar dükkanlardan da bir şeyler çalmışlar" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İmamın yanına oturup namaz kılan Down sendromlu çocuğa ilçe müftüsünden hediye | Video 01:54
İmamın yanına oturup namaz kılan Down sendromlu çocuğa ilçe müftüsünden hediye | Video 09.12.2024 | 16:35
Parfüm çaldı, beyzbol sopasıyla dayak yedi | Video 01:55
Parfüm çaldı, beyzbol sopasıyla dayak yedi | Video 09.12.2024 | 16:35
Araç içinde tabancayla vurularak ölen kadın toprağa verildi | Video 03:54
Araç içinde tabancayla vurularak ölen kadın toprağa verildi | Video 09.12.2024 | 16:01
Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı | Video 01:55
Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı | Video 09.12.2024 | 15:36
Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga kamerada: 1’i çocuk 2 ağır yaralı | Video 02:37
Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga kamerada: 1'i çocuk 2 ağır yaralı | Video 09.12.2024 | 14:53
Evlerini kenevir serasına çevirdiler, kendilerini ’hastalığıma iyi geliyordu’ diyerek savundular | Video 01:53
Evlerini kenevir serasına çevirdiler, kendilerini 'hastalığıma iyi geliyordu' diyerek savundular | Video 09.12.2024 | 14:37
Sinir krizi geçiren kadın mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 02:13
Sinir krizi geçiren kadın mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 09.12.2024 | 14:20
Takıntılı sapık adres değiştirmesine rağmen bulduğu eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı | Video 01:20
Takıntılı sapık adres değiştirmesine rağmen bulduğu eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı | Video 09.12.2024 | 14:19
Masaj yaptırmak için gitti; şans eseri hayatı kurtuldu | Video 05:53
Masaj yaptırmak için gitti; şans eseri hayatı kurtuldu | Video 09.12.2024 | 13:43
Köpeği motosiklete bağlayıp sürükleyen kişiye para cezası ve adli soruşturma | Video 00:19
Köpeği motosiklete bağlayıp sürükleyen kişiye para cezası ve adli soruşturma | Video 09.12.2024 | 12:58
Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti | Video 00:20
Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti | Video 09.12.2024 | 12:58
Aynı kişiye 3 kez 34 bin TL kaptırdı | Video 03:08
Aynı kişiye 3 kez 34 bin TL kaptırdı | Video 09.12.2024 | 12:58
Sarıyer’de AVM’de cinayet! Motosikletliyi gasbedip kaçtı | Video 00:35
Sarıyer'de AVM'de cinayet! Motosikletliyi gasbedip kaçtı | Video 09.12.2024 | 11:42
Maltepe’de cinnet getiren şahıs etrafa rastgele böyle ateş açtı | Video 01:38
Maltepe'de cinnet getiren şahıs etrafa rastgele böyle ateş açtı | Video 09.12.2024 | 10:38
Ataşehir’de kuyumcudan çıkan kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada | Video 00:44
Ataşehir’de kuyumcudan çıkan kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada | Video 09.12.2024 | 10:38
Yeşilırmak’ta erkek cesedi bulundu | Video 01:01
Yeşilırmak’ta erkek cesedi bulundu | Video 09.12.2024 | 10:25
Yan bakma tartışmasında böyle bıçaklandı | Video 02:44
Yan bakma tartışmasında böyle bıçaklandı | Video 09.12.2024 | 10:07
Çocukların top kavgasına büyüklerde dahil oldu, mahalle savaş alanına döndü | Video 01:43
Çocukların top kavgasına büyüklerde dahil oldu, mahalle savaş alanına döndü | Video 09.12.2024 | 10:04
40 yaş üstü omega-3 takviyesi alanlar dikkat! Ritim bozukluğu ve kanamaya neden olabilir | Video 02:56
40 yaş üstü omega-3 takviyesi alanlar dikkat! Ritim bozukluğu ve kanamaya neden olabilir | Video 09.12.2024 | 10:04
Sevinen Suriyelilerin önünü kesmişti, gözaltına alındı | Video 00:54
Sevinen Suriyelilerin önünü kesmişti, gözaltına alındı | Video 09.12.2024 | 08:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA