Video Yaşam Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor, patlayan parfümler zorluk oluşturuyor | Video
Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor, patlayan parfümler zorluk oluşturuyor | Video

Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor, patlayan parfümler zorluk oluşturuyor | Video

30.03.2023 | 08:44

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde parfüm fabrikasında çıkan yangın söndürülemiyor. Patlayan parfüm şişeleri yangını alevlendirirken büyük çaba sarf eden itfaiyenin işi de zorlaşıyor.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde OSB'de bulunan parfüm fabrikasındaki yangın 4 saattir söndürülemedi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. İtfaiyenin alevlerle yoğun mücadelesine karşılık adeta patır patır patlayan parfüm şişeleri yangını alevlendirerek itfaiye erlerinin işini zorlaştırıyor. İtfaiyenin söndürme çalışması sürüyor.

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