Parfümcüyü soyamayınca kargo şirketinden 1 milyon 400 bin değerinde döviz çaldılar | Video
Fatih Laleli’de parfümcüde çalınacak bir şey bulamayan 3 hırsız, alarmın çalmasıyla çıkıp bir süre sonra yan taraftaki kargo şirketine girdi. Hırsızlar, içinde 17 bin euro ve 35 bin dolar bulunan kasayı çalıp kaçtı. Hırsızların parfümcüye girdikleri anlar kameraya yansıdı.
YAŞANAN O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların önce parfüm satılan dükkana girdiği, daha sonra kasa kısmına yönelerek buradan para çalmak istedikleri görülüyor. Umduğunu bulamayan hırsızlar, daha sonra kargo şirketinden para dolu kasayı çalıp kaçıyor. Öte yandan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
"5 DAKİKA İÇİNDE KASAYI ALIP, GÖTÜRÜYORLAR"
Yaşanan olayla ilgili bilgi veren esnaf Adem Çetin, "Ben sadece burayı gördüm. Bu parfüm dükkanına da girmişler. Hatta arkadaşlarına telefon etmişler, burası değil diye. Bir saat sonra tekrar buraya giriyorlar. Beş dakika içinde kasayı alıp, götürüyorlar. Tutanak tutuldu. 17 bin 985 euro,35 bin 147 dolar, 4 bin 252 Türk lirası yani 1 milyon 400 bin değerinde para çalınmış" şeklinde konuştu.
Olayı gerçekleştiren 3 hırsızın ise yakalanmasına yönelik çalışların sürdürdüğü öğrenildi.
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