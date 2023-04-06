Paris sokakları karıştı: Etraf yangın yeri... | Video
Son dakika... Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu eylemlerinde yine ortalık savaş alanına döndü. Polisle çatışan emeklilik karşıtları sokakları ateşe verdi. Göstericiler ile polis karşı karşıya kaldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:48
Paris sokakları karıştı: Etraf yangın yeri... | Video 06.04.2023 | 20:13
00:37
02:25
00:48
135 olayda 5 milyon haksız kazanç elde eden çete çökertildi | Video 06.04.2023 | 16:17
00:24
00:46
Kapora' dolandırıcılığında 1 tutuklama | Video 06.04.2023 | 15:48
00:32
Karaköy’de 5 katlı bina çöktü! Çökme anı kameraya yansıdı | Video 06.04.2023 | 15:25
00:26
17 işçinin yaralandığı otobüs kazası kamerada | Video 06.04.2023 | 14:40
01:26
Batman'da sağanak sonrası yollar dereye döndü | Video 06.04.2023 | 13:41
01:10
Karabük'te meydana gelen kazada minibüs yan yattı | Video 06.04.2023 | 13:00
04:53
01:35
21 ayrı suç kaydı olan akü hırsızı yakalandı | Video 06.04.2023 | 12:56
00:31
Bulgar Margarita 5 kişiyi soydu! | Video 06.04.2023 | 12:44
05:08
Çiçek açan kızılcıklar görsel şölen oluşturdu | Video 06.04.2023 | 12:21
01:46
Jandarmadan kökünü kurutma operasyonu: 60 gözaltı | Video 06.04.2023 | 12:14
02:38
01:51
Freni patlayan minibüs, İETT otobüsüne böyle çarptı: 6 yaralı | Video 06.04.2023 | 11:59
02:15
Adana'da dolmuş, otobüs durağına daldı; 1 ölü, 7 yaralı | Video 06.04.2023 | 11:37
01:23
Araba lastiğinden 16 kilo uyuşturucu çıktı: 11 kişi tutuklandı | Video 06.04.2023 | 11:32
06:17
İşe girmek için sağlık raporu almaya gitti, kanser olduğunu öğrendi | Video 06.04.2023 | 10:40