Video Yaşam Paris'te AVM'de intihar eden adam paniğe yol açtı | Video
Paris'te AVM'de intihar eden adam paniğe yol açtı | Video

Paris'te AVM'de intihar eden adam paniğe yol açtı | Video

18.02.2023 | 23:01

Fransa'nın başkenti Paris'te bir alışveriş merkezinin üst katından atlayarak intihar eden adam paniğe yol açtı.

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