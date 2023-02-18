Paris'te AVM'de intihar eden adam paniğe yol açtı | Video
Fransa'nın başkenti Paris'te bir alışveriş merkezinin üst katından atlayarak intihar eden adam paniğe yol açtı.
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