Video Yaşam Park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde gören kadın sinir krizi geçirdi | Video
Park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde gören kadın sinir krizi geçirdi | Video

Park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde gören kadın sinir krizi geçirdi | Video

17.10.2022 | 17:51

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OTOMATİK OYNAT

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Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki aracı bahçeye savurdu.

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