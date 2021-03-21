Video Yaşam Park halinde duran aracın camını kırarak içindeki 2 buçuk milyon lirayı çaldılar | Video

Park halinde duran aracın camını kırarak içindeki 2 buçuk milyon lirayı çaldılar | Video

Park halinde duran aracın camını kırarak içindeki 2 buçuk milyon lirayı çaldılar | Video
21.03.2021 | 12:19

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Ankara’da bir suç çetesi park halindeki otomobilin ön camını kırarak içerisinde duran 2 milyon 542 bin 100 lira değerindeki dövizi çalarak gözden kayboldu. Zanlılardan birisi daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Bir bankadan çektiği parayla başka bir bankaya gitmek üzere yola çıkan ve hırsızlar tarafından takip edildiğinden haberi olmayan müşteki, aracını bankanın bulunduğu caddeye park etti. Araçtan inen adam her şeyden habersiz bankanın açık olup olmadığını kontrol etmeye gitti. Aracın boş kaldığını gören hırsızlar kaşla göz arasında arabanın ön camını kırarak içeride duran 2 milyon 542 bin 100 lira değerindeki 330 bin dolar ile 11 bin euro'yu çalarak gözden kayboldular.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Meydana gelen olaydan sonra harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde araçtaki parayı çalanların, E.M., OM., O.K. ve B.K. olduğunu tespit etti. Şahısların, Mayalı ve Karakuş isimli hırsızlık çetesinin elebaşları oldukları belirlendi. Hırsızların ayrıca, İzmir ilinde karıştıkları hırsızlık olayından elde ettikleri gelirle galerici kılığında lüks araçlar alıp tekrar İzmir'e kaçtıkları, söz konusu araçların polis ekipleri tarafından ele geçirildiği ve mahkeme kararı ile müştekiye teslim edileceği öğrenildi.

Şüphelilerden O.M., İstanbul Pendik'te akrabası üzerine kayıtlı olan bir evde yakalanarak Ankara Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Zanlının ikametinde yapılan aramalarda bir miktar dolar bulundu. Şahıs çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer Şüpheli B.K. ise İzmit Gebze ilçesinde yapılan bir operasyonla yakalanıp, Ankara Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. B.K işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol kararı ile serbest kaldı. Ayrıca şüpheli şahısların kaçmalarına yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen toplam 23 şahsa da adli işlem yapıldı. Çalınan paraların ve firari şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. (ALİ-

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