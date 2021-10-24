Park halindeki araç içinden teknolojik aygıtları çalan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı | Video

Şişli’de park halinde duran bir otomobilin yanına gelerek içinde bulunan dizüstü bilgisayar, şarj aleti, kulaklık ve not defterini çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsın hırsızlık olayında kullandığı aracın ise kiralık olduğu öğrenilirken, olay anı kameraya yansıdı.

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde saat 20.15 sıralarında park halindeki aracın içinden bir adet dizüstü bilgisayar, şarj aleti, kulaklık ve not defter çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 ayrı güvenlik kamerasının inceleyerek hırsızlık yapan şahsın eşkalini belirledi. İnceleme sonucu olayı E.İ isimli şahsın gerçekleştiği belirlendi. Kamera görüntülerinde şahısın bir araçla kaçtığı görülmesi üzerine detaylı inceleme başlatıldı. Şahsın kaçtığı aracın plaka bilgileri ve telefon kayıtları üzerinden yapılan detaylı araştırma sonucunda ise aracın E.İ tarafından kiralandığı tespit edildi. E.İ. isimli şahıs; Şişli Gülbahar Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıs dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs adili kontrol şartı ile serbest bırakıldı.