Park halindeki araca çarptı, hiçbir şey olamamış gibi böyle kaçtı | Video
Bursa’da bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken, park halindeki otomobile çarptı. Manevra yapıp tekrar yola koyulan sürücü, hiçbir şey olmamış gibi kaza yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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