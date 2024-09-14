Park halindeki araca çarptı, hiçbir şey olamamış gibi böyle kaçtı | Video 14.09.2024 | 10:18 Bursa’da bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken, park halindeki otomobile çarptı. Manevra yapıp tekrar yola koyulan sürücü, hiçbir şey olmamış gibi kaza yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü bir anlık dalgınlığı sonrası park halindeki araca çarptı. Kazanın şokuyla bir süre olay yerinde bekleyen sürücü, istifini hiç bozmadan tekrar yola koyuldu. Kaza anı kameraya yansırken, güvenlik kameralarına yansıyan kaza görüntüsü izleyenleri şaşırttı.