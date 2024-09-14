Video Yaşam Park halindeki araca çarptı, hiçbir şey olamamış gibi böyle kaçtı | Video
Park halindeki araca çarptı, hiçbir şey olamamış gibi böyle kaçtı | Video

Park halindeki araca çarptı, hiçbir şey olamamış gibi böyle kaçtı | Video

14.09.2024 | 10:18

Bursa’da bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken, park halindeki otomobile çarptı. Manevra yapıp tekrar yola koyulan sürücü, hiçbir şey olmamış gibi kaza yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü bir anlık dalgınlığı sonrası park halindeki araca çarptı. Kazanın şokuyla bir süre olay yerinde bekleyen sürücü, istifini hiç bozmadan tekrar yola koyuldu. Kaza anı kameraya yansırken, güvenlik kameralarına yansıyan kaza görüntüsü izleyenleri şaşırttı.
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