Video Yaşam Park halindeki araca çarptıktan sonra çekip gitti | Video
Park halindeki araca çarptıktan sonra çekip gitti | Video

Park halindeki araca çarptıktan sonra çekip gitti | Video

01.02.2023 | 12:13

Denizli’de park halindeki araca çarptıktan sonra başkalarıyla tartışan sürücü, kazayı görmezden gelerek hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde bir sürücü, otomobiliyle geldiği yerde park halindeki araca çarptıktan sonra aşağıya indi. Burada kendisini bekleyenlerle tartışan sürücü, kazayı görmezden gelerek yanına bir kişiyi alıp olay yerinden uzaklaştı. Aracının yanına geldiğinde hasarı olduğunu gören park halindeki otomobilin sürücüsü ise izlediği kamera kayıtları sonrası karakola giderek şikayetçi oldu.

Öte yandan meydana gelen kazanın çarpışma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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