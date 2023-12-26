Video Yaşam Park halindeki aracın camını kaldırım taşıyla kırdılar | Video
Park halindeki aracın camını kaldırım taşıyla kırdılar | Video

Park halindeki aracın camını kaldırım taşıyla kırdılar | Video

26.12.2023 | 06:05

Çorum’da kimliği belirsiz 2 kişi park halindeki bir otomobilin arka camını kaldırım taşı ile kırarak olay yerinden uzaklaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Bahçelievler Mahallesi İpeklievler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine gelen kimliği belirsiz 2 kişi park halindeki 19 ADF 511 plakalı otomobilin arka camını kaldırım taşı ile kırarak olay yerinden uzaklaştı. Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayı gerçekleştiren 2 şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı.
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