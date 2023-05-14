Park halindeki araçlara çarpan sürücüye meydan dayağı kamerada | Video
Antalya’nın Serik ilçesinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle park halindeki araçlara çarpan sürücü, araçların sahipleri tarafından tekme tokat dövüldü.
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