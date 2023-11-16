Video Yaşam Park halindeki araçların aynalarına tekme atan adam böyle düştü | Video
Park halindeki araçların aynalarına tekme atan adam böyle düştü | Video

Park halindeki araçların aynalarına tekme atan adam böyle düştü | Video

16.11.2023 | 09:45

Esenyurt’ta gece saatlerinde sokaktaki park halindeki araçların aynalarını kıran bir şahıs, son otomobile zarar vermeye çalışırken yere düştü. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde yaşandı. Sokak üzerinde bulunan park halindeki araçların yan aynalarına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından zarar verildi. 3 aracın aynasını tekmeleyen şahıs son aracın camını kırmaya çalışırken yere düştü. Yaşanan anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahısın araçların aynalarına vurması ve sonunda ise yere düşmesi yer aldı.

Yaşanan olayı duyan bir vatandaş ise olayı anlatarak, "Sabah çıktık sokağa baktık park edilmiş arabaların aynalarına vurulmuş. Sonra kameralara baktığımız da kim olduğunu bilmediğimiz birisi araçların aynalarına vurmuş. İşin sonunda da son araca vururken yere düşüyor. Hiçbir mantıklı açıklaması yok kimsede yok sokakta. Videonun sonunda da ilahi adalet düşüyor" dedi.

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