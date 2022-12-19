Park halindeki araçların lastiklerini bıçakla böyle patlattı | Video

Bursa’da şüpheli bir şahıs eline aldığı bıçak ile park halindeki 2 aracın lastikleri patlattı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs gece saatlerine sokağa gelerek elindeki bıçakla 2 aracın lastiğini patlattı. Ardından elini kolunu sallayarak bölge uzaklaşırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bölge sakinleri bu tür başka olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması istiyor.