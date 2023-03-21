Park halindeki kamyon alev topuna döndü, o anlar kamerada | Video 21.03.2023 | 12:32 Başakşehir’de site bahçesinde park halinde olan kamyonun kasa kısmında çıkan yangın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde yanan kamyonu söndürmeye çalışan vatandaşlarda görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre site bahçesinde park halinde olan kamyonun kasa kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Gece saatlerinde alev topuna dönen kamyonu gören vatandaşlar evlerinden çektikleri hortumlar ile yangını söndürmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken yaşananlar cep telefonu kameraları ile böyle görüntülendi.