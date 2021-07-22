Park halindeki kamyonet böyle çalındı | Video

Ataşehir’de bir kamyonet gece saatlerinde park halindeyken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kilidi kırılarak çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan kamyon hırsızlığının ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, 13 Temmuz'da Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Mustafapaşa Sokak üzerinde saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gürsel Der isimli vatandaşa ait cam yüklü kamyonet park halindeyken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kilidi kırılarak çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir şahıs, sokakları gezdikten sonra etrafı kontrol ederek gözüne kestirdiği park halindeki kamyoneti çalıyor. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyoneti çalan şahıs süratli bir şekilde bulunduğu bölgeyi terk ettiği görülüyor. Öte yandan yaşanan hırsızlığın ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"KAMYONETİN KİLİDİNİ KIRIP ALIP GİDİYOR"

Çevrede oto hırsızlık olaylarının arttığını belirten ve kamyoneti çalınan Gürsel Der, "Olay, 13 Temmuz 04.45 sularında kameralarda görüldüğü gibi, kamyoneti 1 dakikadan kısa sürede kilidini kırıp alıp gidiyor. Kameraları biz keşfettik. 20 gün önce de gene bir üst sokak arkada bir kamyoneti çaldılar. Ama çaresiziz ne yapalım şimdi biz? Ne yapacağız? Kime güveneceğiz? Biz de şaşırdık işte. Önceden de hırsızlık vardı da şimdi bu aralar biraz daha hız kazandı. Çoğaldı aşırı derecede. İnsanlar, vatandaşlar tedirgin. Bilmiyorum ne olacak böyle yani. Bu araba benim elim kolum. Bilmiyorum ne yapacağız, bekliyoruz" dedi.