Park halindeki minibüs patlayarak alev topuna döndü | Video
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Düzce D-100 karayolu yan yolda park halindeki bir minibüs patlayarak alev topuna döndü. Alev alev yanan minibüs kullanılamaz hale gelirken, çevredekiler korku dolu anlar yaşadı.
Düzce D-100 Karayolu Taşköprü mevkiinde park halinde bulunan minibüs bir anda patladı. Patlamanın ardından alev topuna dönüşen minibüs alev alev yandı. Edinilen bilgilere göre Kablo yüklü olan Ercan Şimşek'e ait 34 FF 7479 plakalı kapalı kasa minibüs motor bölümünden patlayarak alev almaya başladı. Patlama sesi ile birlikte çevredeki vatandaşlar durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alev alev yanan minibüse söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından park halindeki minibüs söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.