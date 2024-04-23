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Video Yaşam Park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada | Video
Park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada | Video

Park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı: O anlar kamerada | Video

23.04.2024 | 09:27

Başakşehir’de bir apartmanın girişinde park halinde olan motosiklet kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi 28. Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, apartman girişinde park halinde olan motosikleti gözüne kestiren bir kişi, rahat tavırlarla apartmanın girişine geldi. Etrafta kimsenin olmadığını fark eden şahıs, motosikleti çalarak hızla sokaktan uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Motosiklet sahibi polise giderek şikayetçi olurken hırsızın kimliği henüz tespit edilemedi.

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