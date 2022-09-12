Park halindeki motosikleti sürükleyerek böyle çaldı | Video

Adıyaman’da, bir şahsın park halindeki motosikleti çalma anları kameralar saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan Aydın B'ye ait motosiklet gece geç saatlerde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Motosikleti sürükleyerek çalıp götüren şahıs, kameralara da saniye saniye yakalandı. Şahıs çaldığı motosikletle kayıplara karışırken bir süre sonra durumu fark eden Aydın B., polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulanarak şahsın yakalanması ve motosikletin bulunması için çalışma başlattı.Öte yandan Aydın B'nin 2022 yılı içerisinde çalınan 3'ü motosikletinin olduğu ve daha önceden çalınan motosikletlerinin de bulunamadığı öğrenildi.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.