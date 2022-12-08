Video Yaşam Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video
Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video

Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video

08.12.2022 | 21:41

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OTOMATİK OYNAT

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Şanlıurfa’da park halindeki otomobil alev topuna dönerek yandı.

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