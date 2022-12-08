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OTOMATİK OYNAT
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Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 08.12.2022 | 21:41
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Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 08.12.2022 | 16:17
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Hasta taşıyan ambulans traktörle böyle çarpıştı | Video 08.12.2022 | 15:17
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Bursa'da fetö operasyonunda 7 tutuklama | Video 08.12.2022 | 15:24
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Miras keşfi sonrası kardeşler birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı | Video 08.12.2022 | 15:14
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Şişli'de şüphe üzerine durdurulan taksiden uyuşturucu çıktı | Video 08.12.2022 | 15:14
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İki katlı evin çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi | Video 08.12.2022 | 15:13
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Köpeğini ararken güvenlik kamerası görüntüleriyle şok oldu | Video 08.12.2022 | 14:20
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Maltepe’de kaputu açılmayan otomobil alevlere teslim oldu | Video 08.12.2022 | 13:57
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Levyeyle kırdığı araç camından 7.5 milyon lirayı böyle çaldı | Video 08.12.2022 | 12:32
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Şanlıurfa’da park halindeki otomobil alev topuna dönerek yandı.