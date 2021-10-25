Video Yaşam Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

25.10.2021 | 11:46

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Konya'da Ömer Sağlam(60) park halindeki otomobili içinde ölü bulundu. Vücudunda darp, yara ve morluğa rastlanmayan Sağlam'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

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Olay, saat 08.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Demiryolu Caddesi'ndeki otopark olarak kullanılan boş bir arazide meydana geldi. Çevredekiler park halindeki 42 DA 397 plakalı otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince polis haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri sürücü Ömer Sağlam'ın öldüğünü belirledi. Sağlam'ın cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.


Vücudunda darp, yara ve morluğa rastlanmayan Sağlam'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

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