Park halindeki otomobilde patlama: 3 yaralı | Video 05.05.2023 | 08:34 Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde patlama meydana gelen park halindeki otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle 34. Sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilde iddiaya göre patlama meydana geldi. Patlamada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler patlamanın neden meydana geldiği ile ilgili çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.