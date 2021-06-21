Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı | Video 21.06.2021 | 14:45
02:32
Adana'da çantasını almaya çalıştıkları kadını böyle yerde sürüklediler 21.06.2021 | 12:25
02:38
Adana'da asansör boşluğuna düşüp ölen işçinin arkadaşı gözyaşlarına boğuldu 21.06.2021 | 14:16
03:44
İstanbul Ümraniye'de yangın! Anne öldü 7 yaşındaki çocuğu ağır yaralandı 21.06.2021 | 14:16
20:15
00:38
03:15
Bir tonluk "Şampiyon" bayram için görücüye çıktı | Video 21.06.2021 | 12:16
01:57
Mekanlara girip çalıyorlardı. Yakalandılar | Video 21.06.2021 | 12:19
01:49
Yol çöktü, vatandaşın aldığı önlem gülümsetti | Video 21.06.2021 | 11:38
02:02
00:11
Benzin istasyonunda çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu | Video 21.06.2021 | 10:38
02:35
Çantasını almak için genç kadını yumruklayıp sürüklediler | Video 21.06.2021 | 10:48
01:23
01:25
10:12
01:03
Muğla'da işten eve uçarak dönen 'Yarasa adam' kamerada! 21.06.2021 | 10:50
16:30
09:05
00:49
Maltepe'de motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 21.06.2021 | 09:50
02:32
Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi | Video 21.06.2021 | 09:50
Afyonkarahisar’da gece yarısı park halindeki otomobile çarpıp kaçan sürücü güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpma anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı kazada çarpan araç sürücüsünün aracından hiç inmeden kaçtığı görüldü.
Olay, önceki gece yarısı Afyonkarahisar Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Dener, akşam iş dönüşü aracını evinin önüne park etti. Sabah kalktığında ise otomobiline başka bir aracın çarpmış olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu polise bildiren Dener, çevredeki güvenlik kameralarını da incelenmesini istedi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde gece yarısı bir otomobilin park halindeki otomobile önce çarptığı daha sonra ize çarpan sürücünün araçtan hiç inmeden olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.