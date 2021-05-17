Park halindeki otomobilin teybini çalan hırsız kamerada | Video
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Bayrampaşa’da park halinde bulunan bir otomobilin teybini çalan hırsız kameraya yakalandı.
Olay, 12 Mayıs günü Bayrampaşa Sanayi'de meydana geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmayı fırsat bilen hırsız, sanayide bırakılmış bir otomobili gözüne kestirdi. İlk önce eline aldığı süpürge ile aracın etrafında gezinmeye başlayan hırsız, etrafı gözetledikten sonra elindeki fırçayı bırakarak aracın yanına geldi. Önce aracın kapı kilidini kıran şahıs, daha sonra aracın içine oturarak teyp çaldı. Hiçbir şey olmamış gibi aracın kapısını kapatan hırsız olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.