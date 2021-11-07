Park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil alev aldı! Feci kaza kamerada | Video

Denizli’de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde yolcu konumundaki kadın hayatını kaybederken sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken alev alana otomobile sitenin yangın tüpleri ile müdahale edildi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fırat Polat (32) yönetimindeki otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Anayolda seyir eden araç, önce tali yola düştü. Ardından ise park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazayı duyar duymaz olay yerine koşan vatandaşlar alev almaya başlayan araca yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Fırat Polat'ın ağır yaralı olduğunu yanındaki yolcu konumunda bulunan Yonca Polat'ın (26) hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Bir sitenin güvenlik kameralarına anbean yansıyan o anlarda, süratle ilerleyen otomobil park halindeki araca çarpıyor. Yardıma koşan vatandaşlar ise bir anda parlayan alev nedeniyle araca yaklaşamaması dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra yangın tüpleri ile alevlere müdahale edilmesi görüntülere yansıdı. O anda siteye ait yangın tüplerini balkonda aşağıya atarak olası facianın önüne geçen Abdullah Yıldırım, "kazayı duyar duymaz balkona çıktık. Anayoldan çıkan araç park halindeki tırın arkasına girdi. Yardıma koşan arkadaşlar alevler nedeniyle yanaşamıyordu. Yangın tüpü istediler. Ben ilk olarak evde kendime ait olan yangın tüpünü attım. Yeterli gelmeyince siteye ait diğer yangın tüpünü attım. Böylelikle bir facianın önüne geçtik" dedi.

Öte yandan, Fırat P, sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polat'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.