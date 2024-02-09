Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil parçalandı, kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Öte yandan, kaza sebebiyle parçalanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Hastanede tedavileri süren iki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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