Video Yaşam Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video
Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video

Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video

09.02.2024 | 10:49

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil parçalandı, kazada 2 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Kuzey Yan Yol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak park halindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan 2 kişi otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle parçalanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Hastanede tedavileri süren iki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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