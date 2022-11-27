Video Yaşam Park halindeki yük taşıma asansörü kaldırıma çıkarak böyle devrildi | Video
Park halindeki yük taşıma asansörü kaldırıma çıkarak böyle devrildi | Video

Park halindeki yük taşıma asansörü kaldırıma çıkarak böyle devrildi | Video

27.11.2022 | 13:40

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Antalya'da sürücüsünün park ettiği yük taşıma asansörünün hareket etmesinin ardından kaldırıma çıkarak devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü S.S, idaresindeki 07 ASY 429 plakalı yük taşıma asansörünü evinin önüne park etti. Sürücüsünün başından ayrıldığı yük taşıma asansörü bir süre sonra hareket etmeye başladı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yük taşıma asansörü bir süre ilerliyor. Ardından kaldırıma çıkan araç devriliyor. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. Yük taşıma asansörünün el freninin çekilmediği bu nedenle kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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