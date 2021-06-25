Park halindeyken freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeyken freni boşalan tır 6 araca ve aydınlatma direklerine çaptıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan olmazken araçlar ve direklerde hasar oluştu.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Güzeller mahallesi Gençlik caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine park edilen konteyner yüklü tırın park edildikten kısa süre sonra frenleri boşaldı. Yaklaşık 300 metre boyunca ilerleyen tır yol üzerinde bulunan 5 araç, 4 elektrik direği, 3 çöp konteyneri ve 1 trafik lambasına çarptıktan sonra durabildi. Olayda yaralanan olmazken tırın çarptığı araçlar, direkler ve çöp konteynerlerinde maddi hasar oluştu.
Tırın savaş alanına çevirdiği caddede dışarı çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsüne ulaşamayan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.