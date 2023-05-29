Park halindeyken hareket edip direğe çarpan otomobil alev alev yandı | Video
Samsun'da park halindeki bir otomobil rampa aşağı hareket ederek beton elektrik direğine çarpması sonucu alev alarak yandı.
Yanan otomobil itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında araç büyük çapta zarar gördü. Aracının kaza yapıp yandığını öğrenerek olay yerine gelen Betül Yiğit, büyük üzüntü yaşadı.
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