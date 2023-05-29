Park halindeyken hareket edip direğe çarpan otomobil alev alev yandı | Video 29.05.2023 | 13:06 Samsun'da park halindeki bir otomobil rampa aşağı hareket ederek beton elektrik direğine çarpması sonucu alev alarak yandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi 1545. Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Betül Yiğit, otomobilini hastanenin yan tarafındaki bir marketin önüne park edip görev yeri olan hastaneye gitti. Bir süre sonra otomobil aniden hareket edip rampa aşağı ilerlemeye başladı. Virajda refüje çarpıp yeniden yola savrulan otomobil park edildiği yerden yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra yoldan çıkıp kaldırım kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Bu sırada otomobil direkten yere inen kabloyu ezince kablo şase yapıp yangın çıktı. Aracın tamponunun tutuşması sonucu alevler aracın ön kısmını sardı, içine sıçradı.Yanan otomobil itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında araç büyük çapta zarar gördü. Aracının kaza yapıp yandığını öğrenerek olay yerine gelen Betül Yiğit, büyük üzüntü yaşadı.